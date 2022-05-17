Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
Арт. X3934892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Накопительный водонагреватель Термекс Praktik 50 V Slim ЭдЭ001639 - это круглый прибор с металлическим белым корпусом, который служит для нагрева воды до температуры 75 °С. Бак и нагревательный элемент агрегата изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к возникновению коррозии и перепадам температур. Водонагреватель оснащен защитным алюминиевым анодом. Интуитивно понятная панель позволяет переключать режимы работы.
Преимущества
- Антикоррозийная нержавеющая сталь внутреннего бака
- Три режима работы: ускоренный нагрев (2.5 кВт), стандартный (1,5 кВт) и экономичный режим (1.0 кВт)
- Термостойкий нагревательный элемент Термекс Praktik 50 V Slim ЭдЭ001639 выполнен из нержавеющей стали
- Надежное механическое управление расположенное на нижней крышке аппарата
- Защитный алюминиевый анод для дополнительной антикоррозийной защиты
- Полная комплектация для монтажа
- Термометр позволяет оценить степень нагрева прибора
- Эмаль внешнего корпуса не желтеет со временем
- Капиллярный термостат
- Защиты от включения без воды
- Защиты от перегрева
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Минимальное давление воды - 0,05 мПа
- Класс защиты от поражения электрическим током - 1
- Прибор оснащен УЗО