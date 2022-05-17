Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim

Преимущества

Антикоррозийная нержавеющая сталь внутреннего бака

Три режима работы: ускоренный нагрев (2.5 кВт), стандартный (1,5 кВт) и экономичный режим (1.0 кВт)

Термостойкий нагревательный элемент Термекс Praktik 50 V Slim ЭдЭ001639 выполнен из нержавеющей стали

Надежное механическое управление расположенное на нижней крышке аппарата

Защитный алюминиевый анод для дополнительной антикоррозийной защиты

Полная комплектация для монтажа

Термометр позволяет оценить степень нагрева прибора

Эмаль внешнего корпуса не желтеет со временем

Капиллярный термостат

Защиты от включения без воды

Защиты от перегрева

Индикация включения

Индикация нагрева

Минимальное давление воды - 0,05 мПа

Класс защиты от поражения электрическим током - 1

Прибор оснащен УЗО

Накопительный водонагреватель Термекс Praktik 50 V Slim ЭдЭ001639 - это круглый прибор с металлическим белым корпусом, который служит для нагрева воды до температуры 75 °С. Бак и нагревательный элемент агрегата изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к возникновению коррозии и перепадам температур. Водонагреватель оснащен защитным алюминиевым анодом. Интуитивно понятная панель позволяет переключать режимы работы.