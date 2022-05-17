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Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
    Арт. X3934892
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Praktik 50 V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3934892
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный водонагреватель Термекс Praktik 50 V Slim ЭдЭ001639 - это круглый прибор с металлическим белым корпусом, который служит для нагрева воды до температуры 75 °С. Бак и нагревательный элемент агрегата изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к возникновению коррозии и перепадам температур. Водонагреватель оснащен защитным алюминиевым анодом. Интуитивно понятная панель позволяет переключать режимы работы.

        Преимущества

        • Антикоррозийная нержавеющая сталь внутреннего бака
        • Три режима работы: ускоренный нагрев (2.5 кВт), стандартный (1,5 кВт) и экономичный режим (1.0 кВт)
        • Термостойкий нагревательный элемент Термекс Praktik 50 V Slim ЭдЭ001639 выполнен из нержавеющей стали
        • Надежное механическое управление расположенное на нижней крышке аппарата
        • Защитный алюминиевый анод для дополнительной антикоррозийной защиты
        • Полная комплектация для монтажа
        • Термометр позволяет оценить степень нагрева прибора
        • Эмаль внешнего корпуса не желтеет со временем
        • Капиллярный термостат
        • Защиты от включения без воды
        • Защиты от перегрева
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Минимальное давление воды - 0,05 мПа
        • Класс защиты от поражения электрическим током - 1
        • Прибор оснащен УЗО