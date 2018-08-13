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Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
4.5
2
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
    Арт. X3931258
    4.5
    2
    Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
    Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
    Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
    Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
    Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
      Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
      Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
      Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
      Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
      Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi

      Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3931258
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель THERMEX TIP 500 combi представляет собой простой и стильный электрический прибор, который устанавливается в ванную или на кухню для подогрева воды. Агрегат подключается к центральному водоснабжению. Внутри водонагревателя расположен медный нагревательный элемент.

        Преимущества

        • Полностью медный нагревательный модуль (колба и нагревательный элемент) повышенной надежности
        • Компактный размер и простое подключение
        • Корпус изготовлен из термостойкого композитного пластика
        • Высокая энергоэффективность - расход электричества только во время использования
        • Универсальная комплектация для кухни и ванны - кран и душевая насадка в комплекте
        • Специальный рассеиватель обеспечивает комфортный душ даже при слабом напоре воды
        • Скрытое подключения патрубков
        • Два уровня работы - 2000, 5000 Вт
        • Функция "ускоренный нагрев"