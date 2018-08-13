Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi

Проточный водонагреватель THERMEX TIP 500 combi представляет собой простой и стильный электрический прибор, который устанавливается в ванную или на кухню для подогрева воды. Агрегат подключается к центральному водоснабжению. Внутри водонагревателя расположен медный нагревательный элемент.

Преимущества