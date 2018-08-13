Электрический проточный водонагреватель Thermex TIP 500 combi
Арт. X3931258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.5
- Проточный водонагреватель THERMEX TIP 500 combi представляет собой простой и стильный электрический прибор, который устанавливается в ванную или на кухню для подогрева воды. Агрегат подключается к центральному водоснабжению. Внутри водонагревателя расположен медный нагревательный элемент.
Преимущества
- Полностью медный нагревательный модуль (колба и нагревательный элемент) повышенной надежности
- Компактный размер и простое подключение
- Корпус изготовлен из термостойкого композитного пластика
- Высокая энергоэффективность - расход электричества только во время использования
- Универсальная комплектация для кухни и ванны - кран и душевая насадка в комплекте
- Специальный рассеиватель обеспечивает комфортный душ даже при слабом напоре воды
- Скрытое подключения патрубков
- Два уровня работы - 2000, 5000 Вт
- Функция "ускоренный нагрев"