Электрический котел УМТ ЭВПМ-9 Сангай

Преимущества

Работает от сети постоянного тока 220B или переменного трехфазного 380B

Температура теплоносителя на выходе от 35 до 85ºС

Обогревает помещения площадью до 85–90 кв. м (t=25ºС)

Возможность монтажа в горизонтальном или вертикальном направлении

Данная модель оборудована пусковым электрореле, обеспечивающим пониженный уровень шума во время работы

Компактные размеры 654*280*190 мм

Небольшой вес 8,6 кг

Электрокотел ЭВПМ 9 кВт – компактный и эффективный отопительный прибор для обогрева зданий, оборудованных водяной (паровой) системой отопления любой конфигурации. Прибор оснащен двумя ТЭНами с суммарной мощностью 9 кВт (6 плюс 3 кВт). В качестве теплоносителя допускается использование воды или тосола – антифриза, предназначенного для отопительных систем. Данная модель может использоваться как самостоятельный водонагреватель, работающий автономно, или в качестве дополнительного прибора к твердотопливному котлу. Электрокотлы 9 кВт ЭВПМ изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в помещениях с обычным температурно-влажностным режимом: диапазон t от 1 до 35ºС, влажность не более 80%.