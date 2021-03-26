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Электрический котел УМТ ЭВПМ-9 Сангай
5.0
4
10 315 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-9 Сангай
    Арт. X130503119
    5.0
    4
    Электрический котел УМТ ЭВПМ-9 Сангай

      Электрический котел УМТ ЭВПМ-9 Сангай

      10 315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130503119
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      10 315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрокотел ЭВПМ 9 кВт – компактный и эффективный отопительный прибор для обогрева зданий, оборудованных водяной (паровой) системой отопления любой конфигурации. Прибор оснащен двумя ТЭНами с суммарной мощностью 9 кВт (6 плюс 3 кВт). В качестве теплоносителя допускается использование воды или тосола – антифриза, предназначенного для отопительных систем. Данная модель может использоваться как самостоятельный водонагреватель, работающий автономно, или в качестве дополнительного прибора к твердотопливному котлу. Электрокотлы 9 кВт ЭВПМ изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в помещениях с обычным температурно-влажностным режимом: диапазон t от 1 до 35ºС, влажность не более 80%.

        Преимущества

        • Работает от сети постоянного тока 220B или переменного трехфазного 380B
        • Температура теплоносителя на выходе от 35 до 85ºС
        • Обогревает помещения площадью до 85–90 кв. м (t=25ºС)
        • Возможность монтажа в горизонтальном или вертикальном направлении
        • Данная модель оборудована пусковым электрореле, обеспечивающим пониженный уровень шума во время работы
        • Компактные размеры 654*280*190 мм
        • Небольшой вес 8,6 кг