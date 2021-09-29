Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 GRX
Арт. X16956124
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|695x350x259
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Водонагреватель газовый проточный Vaillant MAG 14-0/0 GRX позволяет инициировать начало работы посредством встроенного генератора. Благодаря интуитивной автоматической системе функционирование этого устройства становится максимально удобным и экономичным для пользователя. Возможность монтажа не только в жилых домах, но также в местах постройки и реконструкции.
Особенности и преимущества:
- Информационная светодиодная панель.
- Индикация опрокидывания тяги.
- Нагревающая поверхность из меди, оснащенная особым защитным слоем.
- Горелка из прочного и надежного сплава.
- Обеспечивает большие объемы нагрева.
- Нет необходимости в перенастройке при изменении давления.
- Возможность поддерживания постоянной температуры нагрева с изменением разных параметров.
- Удобство и легкость установки и эксплуатации.
- Информационная светодиодная панель.
- Для начала работы требуется небольшое количество воды: старт работы осуществляется даже при малейшем открывании водопроводного крана.