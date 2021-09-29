Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 GRX

Особенности и преимущества:

Информационная светодиодная панель.

Индикация опрокидывания тяги.

Нагревающая поверхность из меди, оснащенная особым защитным слоем.

Горелка из прочного и надежного сплава.

Обеспечивает большие объемы нагрева.

Нет необходимости в перенастройке при изменении давления.

Возможность поддерживания постоянной температуры нагрева с изменением разных параметров.

Удобство и легкость установки и эксплуатации.

Информационная светодиодная панель.

Для начала работы требуется небольшое количество воды: старт работы осуществляется даже при малейшем открывании водопроводного крана.

Водонагреватель газовый проточный Vaillant MAG 14-0/0 GRX позволяет инициировать начало работы посредством встроенного генератора. Благодаря интуитивной автоматической системе функционирование этого устройства становится максимально удобным и экономичным для пользователя. Возможность монтажа не только в жилых домах, но также в местах постройки и реконструкции.