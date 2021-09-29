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Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 GRX
5.0
1
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 GRX
    Арт. X16956124
    5.0
    1
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 GRX

      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 GRX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		695x350x259
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель газовый проточный Vaillant MAG 14-0/0 GRX позволяет инициировать начало работы посредством встроенного генератора. Благодаря интуитивной автоматической системе функционирование этого устройства становится максимально удобным и экономичным для пользователя. Возможность монтажа не только в жилых домах, но также в местах постройки и реконструкции.

        Особенности и преимущества:

        • Информационная светодиодная панель.
        • Индикация опрокидывания тяги.
        • Нагревающая поверхность из меди, оснащенная особым защитным слоем.
        • Горелка из прочного и надежного сплава.
        • Обеспечивает большие объемы нагрева.
        • Нет необходимости в перенастройке при изменении давления.
        • Возможность поддерживания постоянной температуры нагрева с изменением разных параметров.
        • Удобство и легкость установки и эксплуатации.
        • Информационная светодиодная панель.
        • Для начала работы требуется небольшое количество воды: старт работы осуществляется даже при малейшем открывании водопроводного крана.