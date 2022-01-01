Особенности и преимущества:

10 ступеней мощности.

Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода.

Автоматический регулятор расхода для поддержания постоянной температуры воды при изменении давления в водопроводе.

Светодиодная индикация для RXI: информация о распознавании пламени, состоянии батареек и сбоях.

Встроенный датчик опрокидывания тяги.

Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL.

Горелка из хромо-никелевой стали.

Электронный розжиг от батареек и электронный контроль пламени.

Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI H, с розжигом от батареек. Оснащен регулятором давления газа (упакован в коробке), который обеспечивает стабильную работу с номинальными параметрами для старых и новых систем газоснабжения, во всем диапазоне изменения давления газа на входе, в диапазоне: от 13 до 20 мбар, без перенастройки. Приготовление горячей воды в бытовых целях, до 14 л горячей воды в минуту.