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Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI H
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI H
    Арт. X1695650
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI H

      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695650

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		650x350x259
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI H, с розжигом от батареек. Оснащен регулятором давления газа (упакован в коробке), который обеспечивает стабильную работу с номинальными параметрами для старых и новых систем газоснабжения, во всем диапазоне изменения давления газа на входе, в диапазоне: от 13 до 20 мбар, без перенастройки.  Приготовление горячей воды в бытовых целях, до 14 л горячей воды в минуту.

        Особенности и преимущества:

        • 10 ступеней мощности.
        • Горелка с автоматической модуляцией позволяет поддерживать постоянную температуру воды с изменением расхода.
        • Автоматический регулятор расхода для поддержания постоянной температуры воды при изменении давления в водопроводе.
        • Светодиодная индикация для RXI: информация о распознавании пламени, состоянии батареек и сбоях.
        • Встроенный датчик опрокидывания тяги.
        • Первичный теплообменник из меди со специальным защитным покрытием SUPRAL.
        • Горелка из хромо-никелевой стали.
        • Электронный розжиг от батареек и электронный контроль пламени.