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Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
    Арт. X393824
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero

      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393824
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zanussi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель Zanussi ZWH/S 100 Premiero оснащен одним нагревательным элементом. Бак изготовлен из стали с покрытием в виде мелкодисперсной эмали, имеющей высокую адгезивную способность. Модель защищена от сухого нагрева, перегрева и превышающего допустимую норму гидравлического давления. Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана - материала, который снижает тепловые потери и тем самым экономит электроэнергию.

        Преимущества

        • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
        • С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
        • Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
        • Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
        • Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
        • Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
        • Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
        • Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
        • Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
        • Давление воды - 0,8-7,5 бар
        • Класс защиты (электричество) - I класс
        • Время нагрева - 196 мин
        • Предохранительный клапан в комплекте
        • Компактные габариты водонагревателя Zanussi ZWH/S 100 Premiero дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
        • Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт