Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 30 Premiero
Арт. X3932981
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель Zanussi ZWH/S 30 Premiero - это компактный электрический агрегат для нагрева воды от 30 до 65 ° С. Изделие оснащено баком на 30 литров, который выполнен из стали с покрытием из мелкодисперсной эмали. Водонагреватель обладает многоуровневой защитой от перегрева, сухого нагрева и превышающего норму гидравлического давления. Благодаря технологии Temperature control происходит автоматический контроль и индикация температуры воды.
Преимущества
- На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления
- С помощью ручки включения прибора можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
- Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
- Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
- Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
- Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
- Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
- Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления
- Высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы
- Давление воды - 0,8-7,5 бар
- Класс защиты (электричество) - I класс
- Время нагрева - 58 мин
- Предохранительный клапан в комплекте
- Компактные габариты водонагревателя Zanussi ZWH/S 30 Premiero дают возможность устанавливать его даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише
- Один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт