Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Premiero

Преимущества

Электрический водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром 38,5 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише.

Вертикальная установка

Водонагреватель оборудован одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт

На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и понятная панель управления, на которой расположена ручка включения прибора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С

Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагревается до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии

Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды

Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери

Стальной внутренний резервуар

Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль

Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии

Многоуровневая защита накопительного водонагревателя Zanussi ZWH/S 50 Premiero состоит из нескольких ступеней

Защита от сухого нагрева

Защита от перегрева

Защита от превышающего норму гидравлического давления

Накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Premiero оснащен стальным внутренним резервуаром на 50 литров воды, покрытым изнутри мелкодисперсной эмалью. Водонагреватель имеет один нагревательный элемент мощностью 1500 Вт. Узкий (38,5 см) круглый корпус упрощает установку данного водонагревателя в ограниченном пространстве ванной комнаты.