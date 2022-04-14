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Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
    Арт. X3935251
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
    Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero
      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero

      Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3935251
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zanussi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S 80 Premiero -  устройство, выполненное в круглом дизайне с узким диаметром от 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише. Водонагреватель оснащен одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Можно задать температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С.

        Преимущества

        • Электрический водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише.
        • Вертикальная установка
        • Водонагреватель оборудован одним нагревательным элементом мощностью 1500 Вт
        • На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и понятная панель управления, на которой расположена ручка включения прибора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
        • Используя функцию экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагревается до температуры 55°С, при этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии
        • Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды
        • Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери
        • Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль
        • Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии
        • Многоуровневая защита накопительного водонагревателя Zanussi ZWH/S 80 Premiero состоит из нескольких ступеней
        • Защита от сухого нагрева
        • Защита от перегрева
        • Защита от превышающего норму гидравлического давления