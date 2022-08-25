Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
Арт. geototal_254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|178x48x21
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Элементы питания
|AAA
- Инфракрасный термометр Testo 104-IR 0560 1040 предназначен для проникающего и инфракрасного измерения температуры. Он может использоваться практически во всех областях пищевого сектора. Прибор позволяет определить температуру отдельных продуктов или упаковок бесконтактным способом. Проверка внутренней температуры продукта осуществляется с помощью проникающего зонда. Устройство обладает надежной защитой от влаги (IP65) и легко помещается в карман за счет своих компактных размеров. Полученные результаты отображаются на большом дисплее с подсветкой.
Преимущества
- Надежность и гигиеничность
- 2-х точечный лазерный целеуказатель обеспечивает более точное наведение на объект
- Водонепроницаемость класса защиты IP65 и соответствие требованиям пищевого сектора: HACCP, EN 13485
- Наличие подсветки дисплея позволяет работать в слабоосвещенных местах
- Измерение с помощью функций Hold или Auto-Hold (погружной зонд)
- Спектральный диапазон: 8-14 мкм