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Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
    Арт. geototal_254
    5.0
    1
    Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
    Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
    Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
    Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
      Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
      Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
      Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR
      Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR

      Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_254
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		178x48x21
      Элементы питания
      		AAA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный термометр Testo 104-IR 0560 1040 предназначен для проникающего и инфракрасного измерения температуры. Он может использоваться практически во всех областях пищевого сектора. Прибор позволяет определить температуру отдельных продуктов или упаковок бесконтактным способом. Проверка внутренней температуры продукта осуществляется с помощью проникающего зонда. Устройство обладает надежной защитой от влаги (IP65) и легко помещается в карман за счет своих компактных размеров. Полученные результаты отображаются на большом дисплее с подсветкой.

        Преимущества

        • Надежность и гигиеничность
        • 2-х точечный лазерный целеуказатель обеспечивает более точное наведение на объект
        • Водонепроницаемость класса защиты IP65 и соответствие требованиям пищевого сектора: HACCP, EN 13485
        • Наличие подсветки дисплея позволяет работать в слабоосвещенных местах
        • Измерение с помощью функций Hold или Auto-Hold (погружной зонд)
        • Спектральный диапазон: 8-14 мкм