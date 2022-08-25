Водонепроницаемый комбинированный термометр Testo 104-IR

Преимущества

Надежность и гигиеничность

2-х точечный лазерный целеуказатель обеспечивает более точное наведение на объект

Водонепроницаемость класса защиты IP65 и соответствие требованиям пищевого сектора: HACCP, EN 13485

Наличие подсветки дисплея позволяет работать в слабоосвещенных местах

Измерение с помощью функций Hold или Auto-Hold (погружной зонд)

Спектральный диапазон: 8-14 мкм

Инфракрасный термометр Testo 104-IR 0560 1040 предназначен для проникающего и инфракрасного измерения температуры. Он может использоваться практически во всех областях пищевого сектора. Прибор позволяет определить температуру отдельных продуктов или упаковок бесконтактным способом. Проверка внутренней температуры продукта осуществляется с помощью проникающего зонда. Устройство обладает надежной защитой от влаги (IP65) и легко помещается в карман за счет своих компактных размеров. Полученные результаты отображаются на большом дисплее с подсветкой.