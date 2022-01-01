Промывной фильтр Аквафор Модерн, оранжевый
Арт. X16910801411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2
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Габариты, мм
|273х117х117
- Многоступенчатый водоочиститель Аквафор Модерн сочетает уникальные волокнистые и гранулированные сорбенты, которые глубоко очищают ее от органических соединений, тяжелых металлов, различных вредных примесей и препятствуют размножению бактерий. Приспособление имеет компактные размеры, устанавливается непосредственно на кран. Подключение может быть временным и постоянным за счет насадки с переключателем. Фильтр обладает большим рабочим ресурсом и производительностью. Он легко подключается к крану, излив из нержавеющей стали может поворачиваться в различных направлениях.