Промывной фильтр Аквафор Модерн, оранжевый

Многоступенчатый водоочиститель Аквафор Модерн сочетает уникальные волокнистые и гранулированные сорбенты, которые глубоко очищают ее от органических соединений, тяжелых металлов, различных вредных примесей и препятствуют размножению бактерий. Приспособление имеет компактные размеры, устанавливается непосредственно на кран. Подключение может быть временным и постоянным за счет насадки с переключателем. Фильтр обладает большим рабочим ресурсом и производительностью. Он легко подключается к крану, излив из нержавеющей стали может поворачиваться в различных направлениях.