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Промывной фильтр Аквафор Модерн, оранжевый
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Настольные фильтры
    Промывной фильтр Аквафор Модерн, оранжевый
    Арт. X16910801411
    Промывной фильтр Аквафор Модерн, оранжевый

      Промывной фильтр Аквафор Модерн, оранжевый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801411

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Габариты, мм
      		273х117х117
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многоступенчатый водоочиститель Аквафор Модерн сочетает уникальные волокнистые и гранулированные сорбенты, которые глубоко очищают ее от органических соединений, тяжелых металлов, различных вредных примесей и препятствуют размножению бактерий. Приспособление имеет компактные размеры, устанавливается непосредственно на кран. Подключение может быть временным и постоянным за счет насадки с переключателем. Фильтр обладает большим рабочим ресурсом и производительностью. Он легко подключается к крану, излив из нержавеющей стали может поворачиваться в различных направлениях.