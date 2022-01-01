Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый

Фильтр-кувшин Аквафор Премиум привлекает внимание элегантным дизайном и прозрачным корпусом. Предусматривается наличие основного кувшина на 3.8 л и воронки на 1.7 л. Скорость обработки воды составляет 200 мл/мин. Изделие обладает габаритами 13.5х28.2 см. Модель Аквафор Премиум производится из безопасного пищевого пластика. Этот материал не источает вредных веществ или специфического запаха, благодаря чему часто используется при производстве посуды. Фильтр эффективно задерживает частицы хлора и другие сторонние загрязнения, делая воду пригодной для питья и просто более вкусной.