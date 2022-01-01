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Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
    Арт. X1691080403
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый
      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый

      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум белый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080403

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Очищает до питьевой воды
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин Аквафор Премиум привлекает внимание элегантным дизайном и прозрачным корпусом. Предусматривается наличие основного кувшина на 3.8 л и воронки на 1.7 л. Скорость обработки воды составляет 200 мл/мин. Изделие обладает габаритами 13.5х28.2 см. Модель Аквафор Премиум производится из безопасного пищевого пластика. Этот материал не источает вредных веществ или специфического запаха, благодаря чему часто используется при производстве посуды. Фильтр эффективно задерживает частицы хлора и другие сторонние загрязнения, делая воду пригодной для питья и просто более вкусной.