Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр-кувшин Аквафор 0495
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор 0495
    Арт. X1691080405
    Фильтр-кувшин Аквафор 0495
    Фильтр-кувшин Аквафор 0495
    Фильтр-кувшин Аквафор 0495
      Фильтр-кувшин Аквафор 0495
      Фильтр-кувшин Аквафор 0495
      Фильтр-кувшин Аквафор 0495

      Фильтр-кувшин Аквафор 0495

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080405

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор ГАРРИ красный обеспечивает эффективное очищение воды от вредных примесей. Данный кувшин имеет современный стильный дизайн. Все части водоочистителя выполнены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства. Кувшин укомплектован универсальным сменным модулем В100-5.

        Преимущества

        • Фильтр-кувшин с современным стильным дизайном
        • Эффективно очищает воду от вредных примесей
        • Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи
        • Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
        • Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГАРРИ красный изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
        • Аквафор Гарри комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
        • В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)