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Водоотвод Remer 644 (1/2"-1/2")
5.0
2
425 ₽
Муфты обжимные для труб
    Водоотвод Remer 644 (1/2"-1/2")
    Арт. X169138106
    5.0
    2
    Водоотвод Remer 644 (1/2"-1/2")

      Водоотвод Remer 644 (1/2"-1/2")

      425 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169138106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		водоотвод
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      425 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовые фитинги REMER используются для ремонта, монтажа и комфортной эксплуатации систем трубопроводов. Материалом при изготовлении резьбовых фитингов служит латунь, сталь, в целях придания им антикоррозионных свойств покрываются слоем никеля, цинка или хрома. Благодаря жесткому контролю качества резьбовые фитинги REMER гарантируют конечному потребителю комфорт, безопасность и качество, соответствующее стандартам ISO – 9002. Контроль качества в процессе производства изделий проводится на всех стадиях производственного процесса, начиная с приемки сырья и заканчивая складированием и поставкой.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость