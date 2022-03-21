Водоотвод Remer 644 (3/4"-1/2")

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Резьбовые фитинги REMER используются для ремонта, монтажа и комфортной эксплуатации систем трубопроводов. Материалом при изготовлении резьбовых фитингов служит латунь, сталь, в целях придания им антикоррозионных свойств покрываются слоем никеля, цинка или хрома. Благодаря жесткому контролю качества резьбовые фитинги REMER гарантируют конечному потребителю комфорт, безопасность и качество, соответствующее стандартам ISO – 9002. Контроль качества в процессе производства изделий проводится на всех стадиях производственного процесса, начиная с приемки сырья и заканчивая складированием и поставкой.