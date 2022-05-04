Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вольфрамовый электрод WC-20 2.4/175
5.0
2
179 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WC-20 2.4/175
    Арт. 720651
    5.0
    2
    Вольфрамовый электрод WC-20 2.4/175

      Вольфрамовый электрод WC-20 2.4/175

      179 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720651
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WC-20
      Свариваемый материал
      		медь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан, молибденовая сталь
      Все характеристики
      179 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вольфрамовые электроды WC-20 серые. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC).

        Преимущества

        • Сплав вольфрама с 2% оксида церия улучшает эмиссию электрода
        • Улучшает начальный запуск дуги и увеличивает допустимый сварочный ток