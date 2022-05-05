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Вольфрамовый электрод WC-20 3.0/175
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Вольфрамовый электрод WC-20 3.0/175
    Арт. 720666
    5.0
    2
    Вольфрамовый электрод WC-20 3.0/175

      Вольфрамовый электрод WC-20 3.0/175

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720666
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WC-20
      Свариваемый материал
      		медь, нержавеющая сталь, титан, молибденовая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вольфрамовые электроды WC-20 серые. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC).

        Преимущества

        • Сплав вольфрама с 2% оксида церия улучшает эмиссию электрода
        • Улучшает начальный запуск дуги и увеличивает допустимый сварочный ток