Вольфрамовый электрод WC-20 3.0/175
Арт. 720666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Марка электрода
|WC-20
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Свариваемый материал
|медь, нержавеющая сталь, титан, молибденовая сталь
- Вольфрамовые электроды WC-20 серые. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC).
Преимущества
- Сплав вольфрама с 2% оксида церия улучшает эмиссию электрода
- Улучшает начальный запуск дуги и увеличивает допустимый сварочный ток