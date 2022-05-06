Вольфрамовые электроды DEKA WI-20 (1,6 мм)

Преимущества

Иттрированные вольфрамовые электроды наиболее стойкие из используемых сегодня неплавящихся электродов

Используется для сварки особо ответственных соединений на постоянном токе прямой полярности

Вольфрамовые электроды WY-20 темно-синие. Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC).