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Вольфрамовый электрод WY-20 3.2мм
5.0
2
340 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WY-20 3.2мм
    Арт. 72085961
    5.0
    2
    Вольфрамовый электрод WY-20 3.2мм

      Вольфрамовый электрод WY-20 3.2мм

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72085961
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WI-20 (WY-20)
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вольфрамовые электроды WY-20 темно-синие. Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC).

        Преимущества

        • Иттрированные вольфрамовые электроды наиболее стойкие из используемых сегодня неплавящихся электродов
        • Используется для сварки особо ответственных соединений на постоянном токе прямой полярности