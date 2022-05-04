Вольфрамовый электрод WY-20 3.2мм
Арт. 72085961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Марка электрода
|WI-20 (WY-20)
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь, нержавеющая сталь
- Вольфрамовые электроды WY-20 темно-синие. Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC).
Преимущества
- Иттрированные вольфрамовые электроды наиболее стойкие из используемых сегодня неплавящихся электродов
- Используется для сварки особо ответственных соединений на постоянном токе прямой полярности