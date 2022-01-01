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Вольфрамовый электрод WL-20 1.0мм
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Электроды
    Вольфрамовый электрод WL-20 1.0мм
    Арт. 720461
    Вольфрамовый электрод WL-20 1.0мм

      Вольфрамовый электрод WL-20 1.0мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720461

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WL-20
      Свариваемый материал
      		медь, металл, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном (AC) и постоянном токе (DC). Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана WL-20 имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного зажигания дуги. 

        Преимущества

        • По сравнению с цериевыми и ториевыми, лантановые электроды имеют меньший износ рабочего конца электрода
        • Добавление 2,0% оксида лантана увеличивает максимальный ток, несущая способность электрода примерно на 50% больше для данного типоразмера при сварке на переменном токе, чем чисто вольфрамового