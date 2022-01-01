Вольфрамовый электрод WL-20 1.0мм

Преимущества

По сравнению с цериевыми и ториевыми, лантановые электроды имеют меньший износ рабочего конца электрода

Добавление 2,0% оксида лантана увеличивает максимальный ток, несущая способность электрода примерно на 50% больше для данного типоразмера при сварке на переменном токе, чем чисто вольфрамового

Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном (AC) и постоянном токе (DC). Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана WL-20 имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного зажигания дуги.