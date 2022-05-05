Вольфрамовый электрод WL-20 2.4мм
Арт. 720487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Марка электрода
|WL-20
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Свариваемый материал
|сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь
- Вольфрамовые электроды WL-20 синие. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC). Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного зажигания дуги.
Преимущества
- Меньше загрязняют шов и отличаются более длительным сроком службы по сравнению с другими вольфрамовыми электродами
- Оксид равномерно распределен по длине электрода, что обеспечивает сохранение первоначальной заточки электрода в течение долгого времени. Это существенное преимущество при сварке на переменном или постоянном токе