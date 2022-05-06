Вольфрамовый электрод WP 2.0мм
Арт. 720452
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Китай
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Марка электрода
|WP
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Свариваемый материал
|сталь
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Покрытие
|вольфрамовое
- Вольфрамовые электроды WP зеленые. Сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC). Сварочные электроды обеспечивают хорошую устойчивость дуги при сварке на переменном токе, сбалансированном или не сбалансированном с непрерывной высокочастотной стабилизацией (с осциллятором).
Преимущества
- Рекомендовано при сварке на переменном синусоидальном токе магния, алюминия и сплавов
- Электроды обеспечивают достойную устойчивость дуги в гелиевой и аргоновой среде. Конец электрода в данном случае формируют в виде шарика