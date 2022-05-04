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Вольфрамовый электрод WP 4.0мм
5.0
2
504 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WP 4.0мм
    Арт. 720454
    5.0
    2
    Вольфрамовый электрод WP 4.0мм

      Вольфрамовый электрод WP 4.0мм

      504 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720454
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WP
      Свариваемый материал
      		алюминий
      Все характеристики
      504 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вольфрамовые электроды WP зеленые. Сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC). Сварочные электроды обеспечивают хорошую устойчивость дуги при сварке на переменном токе, сбалансированном или не сбалансированном с непрерывной высокочастотной стабилизацией (с осциллятором).

        Преимущества

        • Рекомендовано при сварке на переменном синусоидальном токе магния, алюминия и сплавов
        • Электроды обеспечивают достойную устойчивость дуги в гелиевой и аргоновой среде. Конец электрода в данном случае формируют в виде шарика