Вольфрамовый электрод WP 4.0мм

Преимущества

Рекомендовано при сварке на переменном синусоидальном токе магния, алюминия и сплавов

Электроды обеспечивают достойную устойчивость дуги в гелиевой и аргоновой среде. Конец электрода в данном случае формируют в виде шарика

Вольфрамовые электроды WP зеленые. Сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC). Сварочные электроды обеспечивают хорошую устойчивость дуги при сварке на переменном токе, сбалансированном или не сбалансированном с непрерывной высокочастотной стабилизацией (с осциллятором).