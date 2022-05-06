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Вольфрамовый электрод WT-20 2.0/175
4.0
2
133 ₽
Электроды
    Вольфрамовый электрод WT-20 2.0/175
    Арт. 720281
    4.0
    2
    Вольфрамовый электрод WT-20 2.0/175

      Вольфрамовый электрод WT-20 2.0/175

      133 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720281
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Марка электрода
      		WT-20
      Свариваемый материал
      		медь, сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан
      Все характеристики
      133 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вольфрамовый электрод WT-20 красные. Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC). Наиболее распространенные вольфрамовые электроды, поскольку они первые показали существенные преимущества композиционных электродов над чисто вольфрамовыми при сварке на постоянном токе.

        Преимущества

        • При выполнении сварки с использованием электрода вольфрамового WT 20 необходима локальная вентиляция, поскольку при работе выделяется торий
        • Материал успешно применяют при работе на постоянном токе и с модифицированными источниками тока, имеется возможность изменения угла заточки электрода
        • Электроды сохраняют форму при незначительных сварочных токах, когда полностью вольфрамовые электроды начинают плавиться
        • При переменном токе они не рекомендованы