Вольфрамовый электрод WT-20 3.0/175

Преимущества

При выполнении сварки с использованием электрода вольфрамового WT 20 необходима локальная вентиляция, поскольку при работе выделяется торий.

Материал успешно применяют при работе на постоянном токе и с модифицированными источниками тока, имеется возможность изменения угла заточки электрода.

Электроды сохраняют форму при незначительных сварочных токах, когда полностью вольфрамовые электроды начинают плавиться.

При переменном токе они не рекомендованы.

Вольфрамовый электрод WT-20 красные. Сварка углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов на постоянном токе (DC). Наиболее распространенные вольфрамовые электроды, поскольку они первые показали существенные преимущества композиционных электродов над чисто вольфрамовыми при сварке на постоянном токе.