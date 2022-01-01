Вольфрамовый электрод WZ-8 1.6мм

Электроды данного типа обеспечивают стабильную дугу.

Токовая нагрузка на них выше по сравнению с лантановыми, цериевыми и ториевыми аналогами.

Обработка рабочего конца при работе на переменном токе осуществляется в форме сферы.

Вольфрамовые электроды WZ-8 белые. Сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC). Вольфрамовые сварочные электроды с добавлением оксида циркония предпочтительны для сварки на переменном токе, когда не допускается даже минимальное загрязнение сварочной ванны. Особенности и преимущества: