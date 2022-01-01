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Вольфрамовый электрод WZ-8 1.6мм
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Электроды
    Вольфрамовый электрод WZ-8 1.6мм
    Арт. 77777X72054
    Вольфрамовый электрод WZ-8 1.6мм

      Вольфрамовый электрод WZ-8 1.6мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X72054

      Характеристики

      Марка электрода
      		WZ-8
      Покрытие
      		вольфрамовое
      Диаметр, мм
      		1.6
      Длина, мм
      		175
      Тип тока
      		AC
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вольфрамовые электроды WZ-8 белые. Сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC). Вольфрамовые сварочные электроды с добавлением оксида циркония предпочтительны для сварки на переменном токе, когда не допускается даже минимальное загрязнение сварочной ванны. Особенности и преимущества:
        • Электроды данного типа обеспечивают стабильную дугу.
        • Токовая нагрузка на них выше по сравнению с лантановыми, цериевыми и ториевыми аналогами.
        • Обработка рабочего конца при работе на переменном токе осуществляется в форме сферы.