Вольфрамовый электрод WZ-8 1.6мм
Арт. 77777X72054
Характеристики
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Марка электрода
|WZ-8
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Покрытие
|вольфрамовое
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Диаметр, мм
|1.6
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Длина, мм
|175
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Тип тока
|AC
- Вольфрамовые электроды WZ-8 белые. Сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC). Вольфрамовые сварочные электроды с добавлением оксида циркония предпочтительны для сварки на переменном токе, когда не допускается даже минимальное загрязнение сварочной ванны. Особенности и преимущества:
- Электроды данного типа обеспечивают стабильную дугу.
- Токовая нагрузка на них выше по сравнению с лантановыми, цериевыми и ториевыми аналогами.
- Обработка рабочего конца при работе на переменном токе осуществляется в форме сферы.