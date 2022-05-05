Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
Арт. Х13024705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|250
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Материал
|сталь
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- Т-образный вороток Jonnesway S23H41250 используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент, за счет чего достигается его вращение. Конструкция воротка позволяет его использовать в труднодосягаемых местах, где затруднительно применение другого инструмента. Возможно использование с удлинителем.