Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
5.0
2
760 ₽
Воротки
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
    Арт. Х13024705
    5.0
    2
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
    Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250

      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13024705
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		250
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (150x22 мм)
      110 ₽
      4.5
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (150x22 мм)
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      820 ₽
      4.6
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41125 (1/2", 125 мм)
      530 ₽
      5.0
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41125 (1/2", 125 мм)
      Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
      2 199 ₽
      2 403 ₽
      5.0
      Набор торцевых головок Berger BG 2031, 8 предметов
      • -204 ₽
      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
      2 670 ₽
      5.0
      Набор торцевых головок Stayer 27750-H12, 12 предметов
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      335 ₽
      5.0
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм
      320 ₽
      Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм
      Круг лепестковый торцевой Практика Профи 032-379, 125х22 мм, Р80
      120 ₽
      Круг лепестковый торцевой Практика Профи 032-379, 125х22 мм, Р80
      Щетка проволочная латунированная РемоКолор 11-0-000
      120 ₽
      Щетка проволочная латунированная РемоКолор 11-0-000
      Металлическая 5-рядная щетка 2301005
      Нет в наличии
      5.0
      Металлическая 5-рядная щетка 2301005
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Т-образный вороток Jonnesway S23H41250 используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент, за счет чего достигается его вращение. Конструкция воротка позволяет его использовать в труднодосягаемых местах, где затруднительно применение другого инструмента. Возможно использование с удлинителем.