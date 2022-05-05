Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250

Т-образный вороток Jonnesway S23H41250 используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент, за счет чего достигается его вращение. Конструкция воротка позволяет его использовать в труднодосягаемых местах, где затруднительно применение другого инструмента. Возможно использование с удлинителем.