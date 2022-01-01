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Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка", 3/4" DR, 500 мм, S22H6500
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Воротки
    Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка", 3/4" DR, 500 мм, S22H6500
    Арт. jonnesway_5674
    Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка", 3/4" DR, 500 мм, S22H6500

      Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка", 3/4" DR, 500 мм, S22H6500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5674

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		500
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Вес, кг
      		1.88
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вороток с шарниром «гибкая рукоятка» во многих ситуациях более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходит их, благодаря большей длине рукоятки и соответственно возможности приложения более высоких крутящих моментов. Воротки шарнирные выполненные из специально подготовленной стали, присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122.