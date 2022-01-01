Вороток шарнирный Jonnesway, "гибкая рукоятка", 3/4" DR, 500 мм, S22H6500
Арт. jonnesway_5674
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|500
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Вес, кг
|1.88
Вороток с шарниром «гибкая рукоятка» во многих ситуациях более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходит их, благодаря большей длине рукоятки и соответственно возможности приложения более высоких крутящих моментов. Воротки шарнирные выполненные из специально подготовленной стали, присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122.