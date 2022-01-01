Преимущества

Воск имеет малый расход (20-40 мл на литр воды), что в совокупности с большим объемом тары обеспечивает его эксплуатацию в течение длительного времени

Средство не теряет своих особенностей даже при использовании жесткой воды

Подходит для эксплуатации в любое время года

Состав: вода, воск эмульсионный, катионные ПАВ (кондиционер), консервант, краситель, ароматизатор

Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг - обладает приятным вишневым ароматом. Используется при финальной обработке кузова и его конструктивных деталей после их тщательной очистки. Применение данного средства гарантирует ЛКП автомобиля продолжительный водоотталкивающий и антистатический эффект, защиту от коррозии и прямых солнечных лучей, а также наличие глянцевого блеска.