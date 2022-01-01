Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг
Арт. X131506144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|воск
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Объем, л
|5
- Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг - обладает приятным вишневым ароматом. Используется при финальной обработке кузова и его конструктивных деталей после их тщательной очистки. Применение данного средства гарантирует ЛКП автомобиля продолжительный водоотталкивающий и антистатический эффект, защиту от коррозии и прямых солнечных лучей, а также наличие глянцевого блеска.
Преимущества
- Воск имеет малый расход (20-40 мл на литр воды), что в совокупности с большим объемом тары обеспечивает его эксплуатацию в течение длительного времени
- Средство не теряет своих особенностей даже при использовании жесткой воды
- Подходит для эксплуатации в любое время года
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Состав: вода, воск эмульсионный, катионные ПАВ (кондиционер), консервант, краситель, ароматизатор