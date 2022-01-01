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Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг
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Воск для авто
    Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг
    Арт. X131506144
    Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг

      Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506144

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		воск
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Холодный воск Grass Cherry Wax 138101, 5 кг - обладает приятным вишневым ароматом. Используется при финальной обработке кузова и его конструктивных деталей после их тщательной очистки. Применение данного средства гарантирует ЛКП автомобиля продолжительный водоотталкивающий и антистатический эффект, защиту от коррозии и прямых солнечных лучей, а также наличие глянцевого блеска.

        Преимущества

        • Воск имеет малый расход (20-40 мл на литр воды), что в совокупности с большим объемом тары обеспечивает его эксплуатацию в течение длительного времени
        • Средство не теряет своих особенностей даже при использовании жесткой воды
        • Подходит для эксплуатации в любое время года
        • Состав: вода, воск эмульсионный, катионные ПАВ (кондиционер), консервант, краситель, ароматизатор