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ВОССТАНОВЛЕННАЯ Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500
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Электромеханические гильотины
    ВОССТАНОВЛЕННАЯ Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500
    Арт. stalex_18198
    ВОССТАНОВЛЕННАЯ Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500

      ВОССТАНОВЛЕННАЯ Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18198

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Мощность, кВт
      		11
      Рабочая длина, мм
      		2500
      Макс. толщина листового металла, мм
      		6
      Вес, кг
      		5200
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гильотина STALEX Q11 6x2500 высокопроизводительный станок предназначен для резки стального листа, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 40-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 70мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии. Особенности и преимущества:
        • Станок оснащен качественными долговечными ножами (материал ножей 9CrSi).
        • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.
        • Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку.
        • Надёжная и простая конструкция, движение ножа производится от электродвигателя через роторный привод.
        • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы не имеют резиновой вставки, на моделях работая при толщине более 4мм).
        • Передние удлинители поддержки листа – 380мм (2шт).
        • Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм.
        • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500мм.
        • Задний упор для точного позиционирования заготовки, имеет счётчик длины.
        • Конструкция станка позволяет работать с более низким потреблением энергии.
        • Высокая скорость резки - до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала).
        • Широко используется для работы с листом средней и максимальной величины.
        • Тип муфты – механический.
        • Боковой упор для фиксации листа по 90°.
        • Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа.
        ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СТАНОК. Подробности уточняйте у менеджера.