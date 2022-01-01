ВОССТАНОВЛЕННАЯ Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500
Арт. stalex_18198
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|11
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Рабочая длина, мм
|2500
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Макс. толщина листового металла, мм
|6
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Вес, кг
|5200
- Гильотина STALEX Q11 6x2500 высокопроизводительный станок предназначен для резки стального листа, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 40-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 70мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии. Особенности и преимущества:
- Станок оснащен качественными долговечными ножами (материал ножей 9CrSi).
- Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.
- Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку.
- Надёжная и простая конструкция, движение ножа производится от электродвигателя через роторный привод.
- Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы не имеют резиновой вставки, на моделях работая при толщине более 4мм).
- Передние удлинители поддержки листа – 380мм (2шт).
- Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм.
- Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500мм.
- Задний упор для точного позиционирования заготовки, имеет счётчик длины.
- Конструкция станка позволяет работать с более низким потреблением энергии.
- Высокая скорость резки - до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала).
- Широко используется для работы с листом средней и максимальной величины.
- Тип муфты – механический.
- Боковой упор для фиксации листа по 90°.
- Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа.