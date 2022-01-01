ВОССТАНОВЛЕННАЯ Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500

Станок оснащен качественными долговечными ножами (материал ножей 9CrSi).

Простая и быстрая регулировка зазора между ножами.

Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку.

Надёжная и простая конструкция, движение ножа производится от электродвигателя через роторный привод.

Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы не имеют резиновой вставки, на моделях работая при толщине более 4мм).

Передние удлинители поддержки листа – 380мм (2шт).

Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм.

Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500мм.

Задний упор для точного позиционирования заготовки, имеет счётчик длины.

Конструкция станка позволяет работать с более низким потреблением энергии.

Высокая скорость резки - до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала).

Широко используется для работы с листом средней и максимальной величины.

Тип муфты – механический.

Боковой упор для фиксации листа по 90°.

Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа.

Гильотина STALEX Q11 6x2500 высокопроизводительный станок предназначен для резки стального листа, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности. Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 40-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 70мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 50 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии. Особенности и преимущества: