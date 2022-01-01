Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
ВОССТАНОВЛЕННАЯ гильотина Stalex 3000
Найти аналог
Электромеханические гильотины
    ВОССТАНОВЛЕННАЯ гильотина Stalex 3000
    Арт. stalex_18196
    ВОССТАНОВЛЕННАЯ гильотина Stalex 3000

      ВОССТАНОВЛЕННАЯ гильотина Stalex 3000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18196

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		3050
      Макс. толщина листового металла, мм
      		1.25
      Вес, кг
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобные, прочные и функциональные модели режущих станков STALEX будут незаменимы в условиях производств, осуществляющих изготовление изделий из стальных листов до 1,25 мм толщиной, а также из медных, алюминиевых и латунных заготовок до 1,5 мм. Гильотины имеют ручное управление и комплектуются ограничителями глубины подачи заготовки, цельными резаками (ножами), заточенными с четырех сторон, зажимами для заготовок, которые необходимы в процессе резки. Кроме того, в моделях предусмотрена специальная выдвижная передняя опора, позволяющая удлинить рабочую поверхность на 35 см. ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СТАНОК. Подробности уточняйте у менеджера.