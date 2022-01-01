Сверлильный станок Stalex Т35 восстановленный
Арт. stalex_18186
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1500
|
Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Stalex Т35 представляет собой высокоточный станок датской конструкцией с 8-скоростным встроенным электродвигателем, двумя рабочими столами, мощная толстостенная колонна имеет зубчатый механизм передвижения сверлильной головки и поворотного стола. Надёжный и удобный станок Stalex Т35 предназначен для сверления глухих и сквозных отверстий, рассверливания, зенкерования, развёртывания, растачивания заготовок разнообразной формы и размеров.
Преимущества
- Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали
- Восьми скоростной встроенный электродвигатель
- Станок имеет 2 рабочих стола с идеально обработанной поверхностью
- Электромеханический привод направления вращения на рычагах ручки станка
- Т-образные пазы для зажима заготовок
- Функция нарезания резьбы