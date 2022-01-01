Сверлильный станок Stalex Т35 восстановленный

Преимущества

Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали

Восьми скоростной встроенный электродвигатель

Станок имеет 2 рабочих стола с идеально обработанной поверхностью

Электромеханический привод направления вращения на рычагах ручки станка

Т-образные пазы для зажима заготовок

Функция нарезания резьбы

Сверлильный станок Stalex Т35 представляет собой высокоточный станок датской конструкцией с 8-скоростным встроенным электродвигателем, двумя рабочими столами, мощная толстостенная колонна имеет зубчатый механизм передвижения сверлильной головки и поворотного стола. Надёжный и удобный станок Stalex Т35 предназначен для сверления глухих и сквозных отверстий, рассверливания, зенкерования, развёртывания, растачивания заготовок разнообразной формы и размеров.