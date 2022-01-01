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Сверлильный станок Stalex Т35 восстановленный
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Сверлильные станки
    Сверлильный станок Stalex Т35 восстановленный
    Арт. stalex_18186
    Сверлильный станок Stalex Т35 восстановленный

      Сверлильный станок Stalex Т35 восстановленный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18186

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Stalex Т35 представляет собой высокоточный станок датской конструкцией с 8-скоростным встроенным электродвигателем, двумя рабочими столами, мощная толстостенная колонна имеет зубчатый механизм передвижения сверлильной головки и поворотного стола. Надёжный и удобный станок Stalex Т35 предназначен для сверления глухих и сквозных отверстий, рассверливания, зенкерования, развёртывания, растачивания заготовок разнообразной формы и размеров.

        Преимущества

        • Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали
        • Восьми скоростной встроенный электродвигатель
        • Станок имеет 2 рабочих стола с идеально обработанной поверхностью
        • Электромеханический привод направления вращения на рычагах ручки станка
        • Т-образные пазы для зажима заготовок
        • Функция нарезания резьбы