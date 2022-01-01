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ВОССТАНОВЛЕННЫЙ станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-1300x6.5/W
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Вальцовочные станки
    ВОССТАНОВЛЕННЫЙ станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-1300x6.5/W
    Арт. stalex_18200
    ВОССТАНОВЛЕННЫЙ станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-1300x6.5/W

      ВОССТАНОВЛЕННЫЙ станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-1300x6.5/W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18200

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика. Характеристики: - Вальцы с тремя ассиметричными валами - Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные и полированные - Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя - Регулируемые нижние валы - Канавки для гибки прутка - Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом - Возможность гибки на конус - Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки - Верхний вал вращается в обе стороны - Поставляется с функцией конусной гибки - Набор инструмента в стандартной комплектации ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СТАНОК. Подробности уточняйте у менеджера.