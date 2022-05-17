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Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные воздуходувки
    Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904
    Арт. X1862316701
    4.5
    2
    Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904
    Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904
      Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904
      Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904

      Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1862316701
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип электродвигателя
      		щеточный
      Конструкция
      		ручной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 56 идеально подходит для очистки листьев, веток и легкого мусора с территории всего дома и сада. Воздуходувка создана с мыслями о комфорте для пользовтеля во время работы, BGA 56 имеет отличный баланс, регулируемую длину трубы и простой контроль. Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники. Труба воздуходувки может быть отрегулирована в соответствии с ростом оператора. Все элементы контроля, управления и безописаности расположены на одной ручке. Это делает управление простым и надежным как для пользователя правши, так и левши. Для максимально комфортного хранения, воздуходувку STIHL BGA 56 можно вешать на стену. Рекомендуется использовать с аккумулятором AK 20 и зарядным устройством AL 101.

        Преимущества

        • Настраиваемая длина трубы
        • Компактная форма и низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень шум
        • Без проводов и выхлопных газов