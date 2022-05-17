Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 56 45230115904

Преимущества

Настраиваемая длина трубы

Компактная форма и низкий уровень вибрации

Низкий уровень шум

Без проводов и выхлопных газов

Воздуходувка аккумуляторная STIHL BGA 56 идеально подходит для очистки листьев, веток и легкого мусора с территории всего дома и сада. Воздуходувка создана с мыслями о комфорте для пользовтеля во время работы, BGA 56 имеет отличный баланс, регулируемую длину трубы и простой контроль. Уровень шума во время работы воздуходувки умерен до такой степени, что нет необходимости одевать защитные наушники. Труба воздуходувки может быть отрегулирована в соответствии с ростом оператора. Все элементы контроля, управления и безописаности расположены на одной ручке. Это делает управление простым и надежным как для пользователя правши, так и левши. Для максимально комфортного хранения, воздуходувку STIHL BGA 56 можно вешать на стену. Рекомендуется использовать с аккумулятором AK 20 и зарядным устройством AL 101.