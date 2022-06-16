Бензиновая воздуходувка huter GB-26
Арт. О00000013357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|желтый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Бензиновая воздуходувка Huter GB-26 70/13/14 предназначена для сдува опавших листьев, скошенной травы, мусора и т.д. Данная модель подходит для уборки больших площадей. Предусмотрена удобная рукоять для комфортной работы.
Преимущества
- Huter GB-26 70/13/14 проста в управлении
- Воздушное охлаждение двигателя
- Подходит для уборки больших территорий
- Не привязана к источнику питания
- Электронное (CDI) зажигание