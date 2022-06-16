Преимущества

Huter GB-26 70/13/14 проста в управлении

Воздушное охлаждение двигателя

Подходит для уборки больших территорий

Не привязана к источнику питания

Электронное (CDI) зажигание

Бензиновая воздуходувка Huter GB-26 70/13/14 предназначена для сдува опавших листьев, скошенной травы, мусора и т.д. Данная модель подходит для уборки больших площадей. Предусмотрена удобная рукоять для комфортной работы.