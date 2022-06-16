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Бензиновая воздуходувка huter GB-26
5.0
1
Найти аналог
Воздуходувки
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Арт. О00000013357
    5.0
    1
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
    Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26
      Бензиновая воздуходувка huter GB-26

      Бензиновая воздуходувка huter GB-26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013357
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая воздуходувка Huter GB-26 70/13/14 предназначена для сдува опавших листьев, скошенной травы, мусора и т.д. Данная модель подходит для уборки больших площадей. Предусмотрена удобная рукоять для комфортной работы.

        Преимущества

        • Huter GB-26 70/13/14 проста в управлении
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Подходит для уборки больших территорий
        • Не привязана к источнику питания
        • Электронное (CDI) зажигание