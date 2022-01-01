Воздуходувка Champion GBR333
Арт. champion_3888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|желтый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Ранцевый воздуходув Champion GBR333 – бензиновая модель заплечного типа. Воздуходув одевается на плечи оператора, и двигатель оказывается за спиной. От двигателя отводится гибкий шланг, на конце которого устанавливается патрубок выдува и ручка управления газом с кнопкой зажигания. Двигатель воздуходува двухтактный, работающий на топливной смеси бензина с маслом. Запуск производится продергиванием кик стартера. При работе нагнетается мощный воздушный поток с максимальной скоростью 60 метров в секунду. Ранцевый воздуходув Champion GBR333 прокачивает до 800 кубических метров в час воздушной массы. Вес модели составляет 6,4 кг, что существенно снижает усталость оператора во время работы. Воздуходув прекрасно подойдет для отчистки обширных территорий от опавшей листвы, веток и пыли, методом сдувания в кучи для последующей уборки или сжигания.
Преимущества
- Большая мощность двигателя
- Высокооборотистый двухтактный двигатель
- Элементы управления на ручке
- Мощный воздушный поток
- Удобный ранец
- Система виброгашения
- Воздушный фильтр
- Регулируемая труба