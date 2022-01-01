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Воздуходувка Champion GBR333
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Воздуходувки
    Воздуходувка Champion GBR333
    Арт. champion_3888
    Воздуходувка Champion GBR333

      Воздуходувка Champion GBR333

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3888

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ранцевый воздуходув Champion GBR333 – бензиновая модель заплечного типа. Воздуходув одевается на плечи оператора, и двигатель оказывается за спиной. От двигателя отводится гибкий шланг, на конце которого устанавливается патрубок выдува и ручка управления газом с кнопкой зажигания. Двигатель воздуходува двухтактный, работающий на топливной смеси бензина с маслом. Запуск производится продергиванием кик стартера. При работе нагнетается мощный воздушный поток с максимальной скоростью 60 метров в секунду. Ранцевый воздуходув Champion GBR333 прокачивает до 800 кубических метров в час воздушной массы. Вес модели составляет 6,4 кг, что существенно снижает усталость оператора во время работы. Воздуходув прекрасно подойдет для отчистки обширных территорий от опавшей листвы, веток и пыли, методом сдувания в кучи для последующей уборки или сжигания.

        Преимущества

        • Большая мощность двигателя
        • Высокооборотистый двухтактный двигатель
        • Элементы управления на ручке
        • Мощный воздушный поток
        • Удобный ранец
        • Система виброгашения
        • Воздушный фильтр
        • Регулируемая труба