Воздуходувка Champion GBR333

Преимущества

Большая мощность двигателя

Высокооборотистый двухтактный двигатель

Элементы управления на ручке

Мощный воздушный поток

Удобный ранец

Система виброгашения

Воздушный фильтр

Регулируемая труба

Ранцевый воздуходув Champion GBR333 – бензиновая модель заплечного типа. Воздуходув одевается на плечи оператора, и двигатель оказывается за спиной. От двигателя отводится гибкий шланг, на конце которого устанавливается патрубок выдува и ручка управления газом с кнопкой зажигания. Двигатель воздуходува двухтактный, работающий на топливной смеси бензина с маслом. Запуск производится продергиванием кик стартера. При работе нагнетается мощный воздушный поток с максимальной скоростью 60 метров в секунду. Ранцевый воздуходув Champion GBR333 прокачивает до 800 кубических метров в час воздушной массы. Вес модели составляет 6,4 кг, что существенно снижает усталость оператора во время работы. Воздуходув прекрасно подойдет для отчистки обширных территорий от опавшей листвы, веток и пыли, методом сдувания в кучи для последующей уборки или сжигания.