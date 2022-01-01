Воздуходувка Champion GBR357

Преимущества

Огромная мощность двигателя (3,4 л.с.)

Высокооборотистый двухтактный двигатель

Элементы управления на ручке

Мощный воздушный поток

Удобный ранец

Система виброгашения

Воздушный фильтр

Регулируемая труба

Ранцевый воздуходув Champion GBR357 – сверхмощная модель для отчистки больших территорий от веток, мусора, пыли и листвы. Благодаря большой скорости воздушного потока, позволяет эффективно сдувать даже мокрую листву. Воздуходув оборудован двухтактным мотором, развивающим до 8000 оборотов в минуту. При объеме камеры сгорания 56,5 куб.см., двигатель выдает мощность 3,4 лошадиные силы. Работает мотор на топливной смеси бензина с двухтактным маслом в пропорции 50 к 1. Ранцевый воздуходув Champion GBR357 прокачивает до 1080 куб.м/ч, а скорость воздушного потока достигает почти 100 метров в секунду. Несмотря на вес агрегата в 9,2 кг, работать им удобно, так как вес распределяется ранцем по всему корпусу оператора. Гибкий шланг, отходящий от мотора, оканчивается пластиковым патрубком выдува с установленной на нем рукояткой управления мощностью потока и кнопкой зажигания. Запуск мотора производится продергиванием шнура кик стартера. Для удобства запуска, не прогретого мотора, предусмотрена воздушная заслонка.