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Воздуходувка Champion GBR357
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Воздуходувки
    Воздуходувка Champion GBR357
    Арт. champion_3889
    Воздуходувка Champion GBR357
    Воздуходувка Champion GBR357
    Воздуходувка Champion GBR357
    Воздуходувка Champion GBR357
      Воздуходувка Champion GBR357
      Воздуходувка Champion GBR357
      Воздуходувка Champion GBR357
      Воздуходувка Champion GBR357

      Воздуходувка Champion GBR357

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3889

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ранцевый воздуходув Champion GBR357 – сверхмощная модель для отчистки больших территорий от веток, мусора, пыли и листвы. Благодаря большой скорости воздушного потока, позволяет эффективно сдувать даже мокрую листву. Воздуходув оборудован двухтактным мотором, развивающим до 8000 оборотов в минуту. При объеме камеры сгорания 56,5 куб.см., двигатель выдает мощность 3,4 лошадиные силы. Работает мотор на топливной смеси бензина с двухтактным маслом в пропорции 50 к 1. Ранцевый воздуходув Champion GBR357 прокачивает до 1080 куб.м/ч, а скорость воздушного потока достигает почти 100 метров в секунду. Несмотря на вес агрегата в 9,2 кг, работать им удобно, так как вес распределяется ранцем по всему корпусу оператора. Гибкий шланг, отходящий от мотора, оканчивается пластиковым патрубком выдува с установленной на нем рукояткой управления мощностью потока и кнопкой зажигания. Запуск мотора производится продергиванием шнура кик стартера. Для удобства запуска, не прогретого мотора, предусмотрена воздушная заслонка.

        Преимущества

        • Огромная мощность двигателя (3,4 л.с.)
        • Высокооборотистый двухтактный двигатель
        • Элементы управления на ручке
        • Мощный воздушный поток
        • Удобный ранец
        • Система виброгашения
        • Воздушный фильтр
        • Регулируемая труба