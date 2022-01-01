Воздуходувка Champion GBR376

Преимущества

Отлично сбалансированная ранцевая воздуходувка

Высокопрочный, качественный материал корпуса (современный полимер)

Наличие многофункциональной рукоятки, позволяющей управлять устройством одной рукой

Возможность регулировки воздуходувной трубы по длине

Низкая вибрация мотора, облегчающая продолжительную работу с агрегатом

Полупрозрачный бак, позволяющий контролировать уровень топлива

Благодаря широкому плоскому основанию, можно устойчиво расположить на любой горизонтальной поверхности

Ранцевый воздуходув Champion GBR376 - предназначен для выполнения простых задач по уборке небольших территорий от листвы, мелкого мусора, скошенной травы вокруг дома и дачи. Легко справится с мусором на тропинках, дорожках и в стыках тротуарных плит и других труднодоступных местах. Champion GBR376 работает от надежного бензинового двигателя мощностью 3,67 л.с. Высокая производительность в 1548 м3/ч работы и скорость воздушного потока в 95 м/с, обеспечивается мощным и ресурсным двигателем. Для максимально простого запуска воздуходувка оснащена ручным топливоподкачивающим насосом (праймером), благодаря чему двигатель легко завести даже после длительного простоя. Объем топливного бака составляет 1.7 л, что является достаточно вместительным показателем, поэтому при работе не нужно часто отвлекаться на дозаправку. Для удобного отслеживания уровня топливной смеси, бензобак выполнен из полупрозрачного пластика. Малый вес бензиновой воздуходувки Champion GBR376, отличная эргономика, ранец анатомической конструкции с мягкими ремнями для переноски и управление одной рукой делают работу по уборке территории высокопроизводительной и комфортной.