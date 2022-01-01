Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздуходувка электрическая Champion EB1000
Найти аналог
Воздуходувки
    Воздуходувка электрическая Champion EB1000
    Арт. champion_7033
    Воздуходувка электрическая Champion EB1000
    Воздуходувка электрическая Champion EB1000
      Воздуходувка электрическая Champion EB1000
      Воздуходувка электрическая Champion EB1000

      Воздуходувка электрическая Champion EB1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_7033

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходув Champion EB1000 - легкая и мощная – дает воздушный поток скоростью до 96 м/с. Мощности данного устройства вполне хватить как для удаления осенней листвы с газона так и для очистки от первого снега крыльца зимой или пыли летом. Двухпозиционный выключатель, можно регулировать воздушный поток. Садовая воздуходувка имеет небольшой вес и компактные габариты, что делает работу простой и легкой, а хранение удобным. Также для комфортной эксплуатации и перемещения инструмента предусмотрена эргономичная рукоятка. Вместительность топливного бака достаточно большая, благодаря чему оператору не придется все время отвлекаться на дозаправку. Воздуходув Champion EB1000 выполнен исключительно из высококачественных материалов, что позволяет ничуть не сомневаться в долговечности этого инструмента и его надежности. С таким удобным и производительным устройством каждый ценитель порядка и чистоты сможет за короткое время навести идеальный порядок на своем участке.

        Преимущества

        • Легкая
        • Маневренная
        • Компактная
        • Два режима мощности