Воздуходувка электрическая Champion EB1000

Преимущества

Легкая

Маневренная

Компактная

Два режима мощности

Воздуходув Champion EB1000 - легкая и мощная – дает воздушный поток скоростью до 96 м/с. Мощности данного устройства вполне хватить как для удаления осенней листвы с газона так и для очистки от первого снега крыльца зимой или пыли летом. Двухпозиционный выключатель, можно регулировать воздушный поток. Садовая воздуходувка имеет небольшой вес и компактные габариты, что делает работу простой и легкой, а хранение удобным. Также для комфортной эксплуатации и перемещения инструмента предусмотрена эргономичная рукоятка. Вместительность топливного бака достаточно большая, благодаря чему оператору не придется все время отвлекаться на дозаправку. Воздуходув Champion EB1000 выполнен исключительно из высококачественных материалов, что позволяет ничуть не сомневаться в долговечности этого инструмента и его надежности. С таким удобным и производительным устройством каждый ценитель порядка и чистоты сможет за короткое время навести идеальный порядок на своем участке.