Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45

Преимущества

Аппарат можно использовать как пылесос для сбора мусора

Топливоподкачивающий насос облегчает запуск воздуходува Husqvarna 125 BVX Blower 9527156-45

Регулируемая длина трубки для подачи воздуха

Мягкая вставка на рукоятке

Прозрачный топливный бак

Удобный и эффективный воздуходув Husqvarna 125 BVX Blower 9527156-45 с мощным воздушным потоком и функцией пылесоса. Предназначен для уборки листвы и прочего садового мусора. Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу. Раструб с уникальным дизайном обеспечивает хорошую сбалансированность и легкость маневрирования.