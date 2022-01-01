Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
Арт. X18623161
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|Швеция
|
Цвет
|оранжевый
|
Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Удобный и эффективный воздуходув Husqvarna 125 BVX Blower 9527156-45 с мощным воздушным потоком и функцией пылесоса. Предназначен для уборки листвы и прочего садового мусора. Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу. Раструб с уникальным дизайном обеспечивает хорошую сбалансированность и легкость маневрирования.
Преимущества
- Аппарат можно использовать как пылесос для сбора мусора
- Топливоподкачивающий насос облегчает запуск воздуходува Husqvarna 125 BVX Blower 9527156-45
- Регулируемая длина трубки для подачи воздуха
- Мягкая вставка на рукоятке
- Прозрачный топливный бак