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Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
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Воздуходувки
    Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
    Арт. X18623161
    Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
    Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
    Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
    Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
      Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
      Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
      Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45
      Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45

      Воздуходувка Husqvarna BLOWER 125BVX 9527156-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623161

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Цвет
      		оранжевый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Удобный и эффективный воздуходув Husqvarna 125 BVX Blower 9527156-45 с мощным воздушным потоком и функцией пылесоса. Предназначен для уборки листвы и прочего садового мусора. Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу. Раструб с уникальным дизайном обеспечивает хорошую сбалансированность и легкость маневрирования.

        Преимущества

        • Аппарат можно использовать как пылесос для сбора мусора
        • Топливоподкачивающий насос облегчает запуск воздуходува Husqvarna 125 BVX Blower 9527156-45
        • Регулируемая длина трубки для подачи воздуха
        • Мягкая вставка на рукоятке
        • Прозрачный топливный бак