Преимущества

Измельчение мусора

Производительность Champion GBV327S

Мешок для сбора мусора имеет объем 50 л

Воздуходувка-измельчитель Champion GBV327S - предназначена для удаления, сдува и измельчения опавшей листвы, остатков скошенной травы и другого растительного мусора с газона, дорожек и садового участка. Оснащена двухтактным двигателем с воздушной системой охлаждения и защитой от пыли. Запускается ручным стартером.Воздуходувка с легкостью превращается во всасывающий инструмент с измельчителем без помощи дополнительных инструментов. Измельченный мусор попадает в тканевый мусоросборник объемом 50 литров. Благодаря большому диаметру всасывающей трубы мусор и листва не застревают. Для удобного хранения труба разбирается. Улавливающий мешок, воздуходувная труба и насадка идут в комплекте.