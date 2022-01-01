Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздуходувка-измельчитель Champion GBV327S
Найти аналог
Воздуходувки
    Воздуходувка-измельчитель Champion GBV327S
    Арт. champion_6051
    Воздуходувка-измельчитель Champion GBV327S

      Воздуходувка-измельчитель Champion GBV327S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6051

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходувка-измельчитель Champion GBV327S - предназначена для удаления, сдува и измельчения опавшей листвы, остатков скошенной травы и другого растительного мусора с газона, дорожек и садового участка. Оснащена двухтактным двигателем с воздушной системой охлаждения и защитой от пыли. Запускается ручным стартером.Воздуходувка с легкостью превращается во всасывающий инструмент с измельчителем без помощи дополнительных инструментов. Измельченный мусор попадает в тканевый мусоросборник объемом 50 литров. Благодаря большому диаметру всасывающей трубы мусор и листва не застревают. Для удобного хранения труба разбирается. Улавливающий мешок, воздуходувная труба и насадка идут в комплекте.

        Преимущества

        • Измельчение мусора
        • Производительность Champion GBV327S
        • Мешок для сбора мусора имеет объем 50 л