Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S

Преимущества

Большая мощность двигателя

Высокооборотистый двухтактный двигатель

Элементы управления на ручке

Мощный воздушный поток

Система виброгашения

Воздушный фильтр

Регулируемая труба

Электронное зажигание

Диафрагменный карбюратор

Вместительный мусоросборник

Пылесос-воздуходув Champion GBV326S - станет отличным помощником при необходимости очистить двор или сад от пыли, мусора или опавшей листвы. Этот инструмент предназначен для бытового использования, он будет эффективен в загородном доме, даче. Садовый бензиновый пылесос Champion GBV326S оборудован легким и компактным двухтактным двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндра в 26 кубических сантиметра и мощностью 1 лошадиную силу. Мотор характеризуется низким уровнем вибрации и шума, стабильной работой в любом положении, умеренным расходом топлива и большим моторесурсом. Масса пылесоса составляет 4 килограмма, потому длительная работа будет обременительной для пожилого человека или подростка. Емкость топливного бака составляет 0.5 литра, при скромном расходе этого достаточно для длительной работы. За час эта модель перекачивает 612 кубических метров воздуха, что позволяет эффективно использовать ее в просторном саду или большом дворе. Садовый пылесос Champion GBV326S при собирании мусора его дополнительно измельчает, потому мусор плотно складывается в большой 40-литровый мешок. Мусоросборник легко снимается и освобождается, позволяя сократить количество и длительность остановок при работе. Бензиновый садовый пылесос Champion GBV326S оборудован удобной рукояткой, не нагружающей руки даже при длительной работе. Двигатель свободно запускается даже после длительного простоя и при низкой температуре воздуха.