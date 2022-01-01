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Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
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Воздуходувки
    Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
    Арт. champion_699
    Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
    Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
    Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
    Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
      Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
      Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
      Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S
      Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S

      Воздуходувка-измельчитель Champion GВV326S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_699

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пылесос-воздуходув Champion GBV326S - станет отличным помощником при необходимости очистить двор или сад от пыли, мусора или опавшей листвы. Этот инструмент предназначен для бытового использования, он будет эффективен в загородном доме, даче. Садовый бензиновый пылесос Champion GBV326S оборудован легким и компактным двухтактным двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндра в 26 кубических сантиметра и мощностью 1 лошадиную силу. Мотор характеризуется низким уровнем вибрации и шума, стабильной работой в любом положении, умеренным расходом топлива и большим моторесурсом. Масса пылесоса составляет 4 килограмма, потому длительная работа будет обременительной для пожилого человека или подростка. Емкость топливного бака составляет 0.5 литра, при скромном расходе этого достаточно для длительной работы. За час эта модель перекачивает 612 кубических метров воздуха, что позволяет эффективно использовать ее в просторном саду или большом дворе. Садовый пылесос Champion GBV326S при собирании мусора его дополнительно измельчает, потому мусор плотно складывается в большой 40-литровый мешок. Мусоросборник легко снимается и освобождается, позволяя сократить количество и длительность остановок при работе. Бензиновый садовый пылесос Champion GBV326S оборудован удобной рукояткой, не нагружающей руки даже при длительной работе. Двигатель свободно запускается даже после длительного простоя и при низкой температуре воздуха.

        Преимущества

        • Большая мощность двигателя
        • Высокооборотистый двухтактный двигатель
        • Элементы управления на ручке
        • Мощный воздушный поток
        • Система виброгашения
        • Воздушный фильтр
        • Регулируемая труба
        • Электронное зажигание
        • Диафрагменный карбюратор
        • Вместительный мусоросборник