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Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510
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Воздуходувки
    Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510
    Арт. champion_2892
    Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510
    Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510
      Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510
      Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510

      Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2892

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пылесос-воздуходув Champion EB4510 - компактная легкая электрическая модель. Пылесос работает в двух режимах, либо на вдув, либо на выдув. При всасывании листвы, происходит измельчение 1 к 12, а затем измельченная масса попадает в 45 литровый мешок. При работе пылесос подвешивается на плечо с помощью ремня, крепящегося к корпусу инструмента карабином. Электрический двигатель пылесоса выдает мощность 1000 Вт и обеспечивает скорость воздушного потока в 75 м/с. Максимальные обороты двигателя достигают 14000 об/мин. На конце патрубка воздуходува предусмотрены колесики, для того чтобы можно было его передвигать по поверхности не на весу, а опираясь на поверхность земли. В торце корпуса предусмотрен замок для надежного крепления кабеля. Пылесос-воздуходув Champion EB4510 поможет в уборке территории от сухой листвы, хвои и прочего садового мусора. Модель легка в эксплуатации и ей сможет пользоваться любой человек, даже не имеющий опыта работы с таким инструментом.

        Преимущества

        • Высокооборотистый двигатель
        • Большая скорость воздушного потока
        • Два режима работы (вдув/выдув)
        • Крыльчатка измельчения (1:12)
        • Вместительный мешок под мусор (45 литров)
        • Опорные колеса на патрубке
        • Плечевой ремень
        • Замок для крепления кабеля