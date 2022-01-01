Воздуходувка-пылесос электрическая Champion EB4510

Преимущества

Высокооборотистый двигатель

Большая скорость воздушного потока

Два режима работы (вдув/выдув)

Крыльчатка измельчения (1:12)

Вместительный мешок под мусор (45 литров)

Опорные колеса на патрубке

Плечевой ремень

Замок для крепления кабеля

Пылесос-воздуходув Champion EB4510 - компактная легкая электрическая модель. Пылесос работает в двух режимах, либо на вдув, либо на выдув. При всасывании листвы, происходит измельчение 1 к 12, а затем измельченная масса попадает в 45 литровый мешок. При работе пылесос подвешивается на плечо с помощью ремня, крепящегося к корпусу инструмента карабином. Электрический двигатель пылесоса выдает мощность 1000 Вт и обеспечивает скорость воздушного потока в 75 м/с. Максимальные обороты двигателя достигают 14000 об/мин. На конце патрубка воздуходува предусмотрены колесики, для того чтобы можно было его передвигать по поверхности не на весу, а опираясь на поверхность земли. В торце корпуса предусмотрен замок для надежного крепления кабеля. Пылесос-воздуходув Champion EB4510 поможет в уборке территории от сухой листвы, хвои и прочего садового мусора. Модель легка в эксплуатации и ей сможет пользоваться любой человек, даже не имеющий опыта работы с таким инструментом.