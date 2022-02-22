Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71

Преимущества

Встроенное приспособление для разгрузки кабеля

Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа

Экологичность - STIHL BGE 71 48110111542 не выделяет вредных газов

Небольшой вес - комфортная продолжительная работа

Низкий уровень вибрации и шума

Воздуходувное устройство STIHL BGE 71 48110111542 используется для уборки сухих листьев и остатков травы с придомовой территории. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Благодаря работе от электросети, прибор малошумен и не выделяет вредных для окружающей среды газов. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомляемости.