Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
Арт. X190342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|желтый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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- Воздуходувное устройство STIHL BGE 71 48110111542 используется для уборки сухих листьев и остатков травы с придомовой территории. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Благодаря работе от электросети, прибор малошумен и не выделяет вредных для окружающей среды газов. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомляемости.
Преимущества
- Встроенное приспособление для разгрузки кабеля
- Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа
- Экологичность - STIHL BGE 71 48110111542 не выделяет вредных газов
- Небольшой вес - комфортная продолжительная работа
- Низкий уровень вибрации и шума