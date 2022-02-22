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Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
4.5
2
9 990 ₽
Воздуходувки
    Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
    Арт. X190342
    4.5
    2
    Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
    Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
    Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
      Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
      Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71
      Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71

      Электрическая воздуходувка Stihl BGE-71

      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X190342
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходувное устройство STIHL BGE 71 48110111542 используется для уборки сухих листьев и остатков травы с придомовой территории. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Благодаря работе от электросети, прибор малошумен и не выделяет вредных для окружающей среды газов. Небольшой вес обеспечивает комфортную продолжительную работу без переутомляемости.

        Преимущества

        • Встроенное приспособление для разгрузки кабеля
        • Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа
        • Экологичность - STIHL BGE 71 48110111542 не выделяет вредных газов
        • Небольшой вес - комфортная продолжительная работа
        • Низкий уровень вибрации и шума