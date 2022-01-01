Воздуходувка Stihl BR 500
Арт. X18623156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|белый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Профессиональная воздуходувка Stihl ВR 500 42820111610 оснащена мощным двигателем 4-MIX с системой смазывания маслотопливной смесью. Двигатель отличается уменьшенным выбросом токсичных газов, малым потреблением топливной смеси и высоким крутящим моментом. Аппарат используется для очистки крупных территорий (например, стадионов,парков, скверов) от листвы, мусора, мелких веток и травы. Эффективная система антивибрации уменьшает вредное воздействие колебаний на суставы рук оператора.
Двигатель STIHL 4-MIX - это специальная разработка фирмы STIHL, объединяет преимущества двух- и четырехтактного двигателя. Благодаря этой разработке достигается снижение уровня шума (приятное звучание даже при работе на максимальных оборотах) и веса изделия (требует меньшего количества деталей, уменьшая вес).
Преимущества
- Декомпрессионная система уменьшает усилие на тросике - облегчает запуск
- Для использования в зонах с нормированным уровнем шума
- Немецкое качество
- Автоматический переключатель Старт/Стоп
- Регулируемая по длине воздуходувная труба
- 3 ступени фиксации газа
- Низкий уровень токсичности
- Широкие ремни эргономичной формы
- Регулировка подвесного ремня
- Управление одной рукой
- Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка
- Ручка для переноски