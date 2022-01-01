Воздуходувка Stihl BR 500

Преимущества

Декомпрессионная система уменьшает усилие на тросике - облегчает запуск

Для использования в зонах с нормированным уровнем шума

Немецкое качество

Автоматический переключатель Старт/Стоп

Регулируемая по длине воздуходувная труба

3 ступени фиксации газа

Низкий уровень токсичности

Широкие ремни эргономичной формы

Регулировка подвесного ремня

Управление одной рукой

Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка

Ручка для переноски

Профессиональная воздуходувка Stihl ВR 500 42820111610 оснащена мощным двигателем 4-MIX с системой смазывания маслотопливной смесью. Двигатель отличается уменьшенным выбросом токсичных газов, малым потреблением топливной смеси и высоким крутящим моментом. Аппарат используется для очистки крупных территорий (например, стадионов,парков, скверов) от листвы, мусора, мелких веток и травы. Эффективная система антивибрации уменьшает вредное воздействие колебаний на суставы рук оператора.Двигатель STIHL 4-MIX - это специальная разработка фирмы STIHL, объединяет преимущества двух- и четырехтактного двигателя. Благодаря этой разработке достигается снижение уровня шума (приятное звучание даже при работе на максимальных оборотах) и веса изделия (требует меньшего количества деталей, уменьшая вес).