Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздуходувка Stihl BR 500
Найти аналог
Воздуходувки
    Воздуходувка Stihl BR 500
    Арт. X18623156
    Воздуходувка Stihl BR 500
    Воздуходувка Stihl BR 500
    Воздуходувка Stihl BR 500
    Воздуходувка Stihl BR 500
      Воздуходувка Stihl BR 500
      Воздуходувка Stihl BR 500
      Воздуходувка Stihl BR 500
      Воздуходувка Stihl BR 500

      Воздуходувка Stihl BR 500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623156

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		белый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная воздуходувка Stihl ВR 500 42820111610 оснащена мощным двигателем 4-MIX с системой смазывания маслотопливной смесью. Двигатель отличается уменьшенным выбросом токсичных газов, малым потреблением топливной смеси и высоким крутящим моментом. Аппарат используется для очистки крупных территорий (например, стадионов,парков, скверов) от листвы, мусора, мелких веток и травы. Эффективная система антивибрации уменьшает вредное воздействие колебаний на суставы рук оператора.
        Двигатель STIHL 4-MIX - это специальная разработка фирмы STIHL, объединяет преимущества двух- и четырехтактного двигателя. Благодаря этой разработке достигается снижение уровня шума (приятное звучание даже при работе на максимальных оборотах) и веса изделия (требует меньшего количества деталей, уменьшая вес).

        Преимущества

        • Декомпрессионная система уменьшает усилие на тросике - облегчает запуск
        • Для использования в зонах с нормированным уровнем шума
        • Немецкое качество
        • Автоматический переключатель Старт/Стоп
        • Регулируемая по длине воздуходувная труба
        • 3 ступени фиксации газа
        • Низкий уровень токсичности
        • Широкие ремни эргономичной формы
        • Регулировка подвесного ремня
        • Управление одной рукой
        • Обрезиненная двухкомпонентная рукоятка
        • Ручка для переноски