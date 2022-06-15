Бензиновая ранцевая воздуходувка Stihl BR 800 C-E 42830111603
Арт. О00000005705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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- Профессиональная воздуходувка Stihl ВR 800 42830111603 применяется для уборки листвы и мелкого мусора на различных участках. Наплечный ремень с мягкими накладками способствует равномерному распределению нагрузки для продолжительной работы без усталости. Оснащена 4-тактным двигателем Stihl 4-MIX, который отличается сниженным объемом выхлопа и вибрации, экономичным расходом топлива и небольшим весом. Удобство работы. Выдувная труба регулируется по длине для выполнения различных задач.
Преимущества
- Мощный воздушный поток
- Быстрая установка нагнетательных трубок
- Идеальное соотношение мощности и веса
- Регулируемая воздуходувная труба
- Ранцевая оснастка
- Мощный современный двигатель Stihl 4-MIX - отличается простым запуском и удобством обслуживания
- Stihl ВR 800 42830111603 подходит для работы на больших площадях
- Антивибрационная система
- Безынструментальное изменение положение рукоятки для удобства работы