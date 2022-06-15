Бензиновая ранцевая воздуходувка Stihl BR 800 C-E 42830111603

Преимущества

Мощный воздушный поток

Быстрая установка нагнетательных трубок

Идеальное соотношение мощности и веса

Регулируемая воздуходувная труба

Ранцевая оснастка

Мощный современный двигатель Stihl 4-MIX - отличается простым запуском и удобством обслуживания

Stihl ВR 800 42830111603 подходит для работы на больших площадях

Антивибрационная система

Безынструментальное изменение положение рукоятки для удобства работы

Профессиональная воздуходувка Stihl ВR 800 42830111603 применяется для уборки листвы и мелкого мусора на различных участках. Наплечный ремень с мягкими накладками способствует равномерному распределению нагрузки для продолжительной работы без усталости. Оснащена 4-тактным двигателем Stihl 4-MIX, который отличается сниженным объемом выхлопа и вибрации, экономичным расходом топлива и небольшим весом. Удобство работы. Выдувная труба регулируется по длине для выполнения различных задач.