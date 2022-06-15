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Бензиновая ранцевая воздуходувка Stihl BR 800 C-E 42830111603
5.0
1
Найти аналог
Воздуходувки
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Stihl BR 800 C-E 42830111603
    Арт. О00000005705
    5.0
    1
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Stihl BR 800 C-E 42830111603

      Бензиновая ранцевая воздуходувка Stihl BR 800 C-E 42830111603

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная воздуходувка Stihl ВR 800 42830111603 применяется для уборки листвы и мелкого мусора на различных участках. Наплечный ремень с мягкими накладками способствует равномерному распределению нагрузки для продолжительной работы без усталости. Оснащена 4-тактным двигателем Stihl 4-MIX, который отличается сниженным объемом выхлопа и вибрации, экономичным расходом топлива и небольшим весом. Удобство работы. Выдувная труба регулируется по длине для выполнения различных задач.

        Преимущества

        • Мощный воздушный поток
        • Быстрая установка нагнетательных трубок
        • Идеальное соотношение мощности и веса
        • Регулируемая воздуходувная труба
        • Ранцевая оснастка
        • Мощный современный двигатель Stihl 4-MIX - отличается простым запуском и удобством обслуживания
        • Stihl ВR 800 42830111603 подходит для работы на больших площадях
        • Антивибрационная система
        • Безынструментальное изменение положение рукоятки для удобства работы