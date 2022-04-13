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Бензиновая воздуходувка Stihl BG 86 42410111732
5.0
1
32 990 ₽
Воздуходувки
    Бензиновая воздуходувка Stihl BG 86 42410111732
    Арт. X18623147
    5.0
    1
    Бензиновая воздуходувка Stihl BG 86 42410111732

      Бензиновая воздуходувка Stihl BG 86 42410111732

      32 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18623147
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      32 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовая воздуходувка STIHL BG 86 42410111752 используется для уборки сухих листьев, бытового мусора, мелких веток. Воздушный фильтр HD2 позволяет работать с инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.

        Преимущества

        • Высокоэффективная антивибрационная система STIHL
        • Двигатель 2-MIX STIHL - уменьшает нагрузку на человека и окружающую среду
        • В комплектацию входят защитные очки - безопасность при работе
        • Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы
        • Воздушный фильтр HD2 - легко чистится, может использоваться на протяжении всего срока службы агрегата при условии стандартной нагрузки
        • STIHL ElastoStar - равномерный запуск STIHL BG 86 42410111752 без толчков
        • Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации
        • Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа