Бензиновая воздуходувка Stihl BG 86 42410111732

Преимущества

Высокоэффективная антивибрационная система STIHL

Двигатель 2-MIX STIHL - уменьшает нагрузку на человека и окружающую среду

В комплектацию входят защитные очки - безопасность при работе

Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы

Воздушный фильтр HD2 - легко чистится, может использоваться на протяжении всего срока службы агрегата при условии стандартной нагрузки

STIHL ElastoStar - равномерный запуск STIHL BG 86 42410111752 без толчков

Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации

Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа

Садовая воздуходувка STIHL BG 86 42410111752 используется для уборки сухих листьев, бытового мусора, мелких веток. Воздушный фильтр HD2 позволяет работать с инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.