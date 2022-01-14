Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
Арт. X190341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|желтый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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- Воздуходувное всасывающее устройство STIHL SHE 71 48110110829 используется для уборки садового мусора на приусадебных участках.Имеет три функции: всасывание, измельчение и обдув. Максимальная скорость воздушного потока 66 м/с.Эргономичная рукоятка и малый вес обеспечивают комфортную работу.
Преимущества
- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
- Прочный мусоросборник
- Небольшой вес STIHL SHE 71 48110110829
- 3-в-1: всасывание, измельчение и обдув
- Низкий уровень шума
- Отсутствие вредных газов