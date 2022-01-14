Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71

Преимущества

Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Прочный мусоросборник

Небольшой вес STIHL SHE 71 48110110829

3-в-1: всасывание, измельчение и обдув

Низкий уровень шума

Отсутствие вредных газов

Воздуходувное всасывающее устройство STIHL SHE 71 48110110829 используется для уборки садового мусора на приусадебных участках.Имеет три функции: всасывание, измельчение и обдув. Максимальная скорость воздушного потока 66 м/с.Эргономичная рукоятка и малый вес обеспечивают комфортную работу.