Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
5.0
1
13 990 ₽
Воздуходувки
    Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
    Арт. X190341
    5.0
    1
    Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
    Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
    Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
      Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
      Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71
      Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71

      Электрическая воздуходувка-пылесос Stihl SHE-71

      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X190341
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Защитные очки с дужками Champion C1008 (желтые)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1008 (желтые)
      Удлинитель УШ-10 9632780
      1 630 ₽
      4.0
      Удлинитель УШ-10 9632780
      Отвертка Ultra Grip SL 3 х 100 мм CR-V Кобальт 646-232
      140 ₽
      Отвертка Ultra Grip SL 3 х 100 мм CR-V Кобальт 646-232
      Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)
      170 ₽
      Рабочие перчатки строительные, с ПВХ Зубр "Ангара" 11464-XL размер с ПВХ, 10 класс (пара)
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Удлинитель Союз 481S-2205
      3 740 ₽
      5.0
      Удлинитель Союз 481S-2205
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      429 ₽
      640 ₽
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      • -211 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходувное всасывающее устройство STIHL SHE 71 48110110829 используется для уборки садового мусора на приусадебных участках.Имеет три функции: всасывание, измельчение и обдув. Максимальная скорость воздушного потока 66 м/с.Эргономичная рукоятка и малый вес обеспечивают комфортную работу.

        Преимущества

        • Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
        • Прочный мусоросборник
        • Небольшой вес STIHL SHE 71 48110110829
        • 3-в-1: всасывание, измельчение и обдув
        • Низкий уровень шума
        • Отсутствие вредных газов