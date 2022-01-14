Электрический всасывающий измельчитель Stihl SHE-81

Преимущества

Электродвигатель - отсутствие вредных выхлопных газов, тихая работа

Высокая мощность

Бесступенчатая система регулировки частоты вращения

Режимы работы: всасывание и измельчение, обдув

Вес всего 4.5 кг

Воздуходувное всасывающее устройство Stihl SHE 81 48110110839 подходит как новичкам, так и профессионалам. Служит для уборки больших площадей от листьев и садового мусора. В комплект поставки входит плоская насадка и специальная труба. Аппарат может использоваться в зонах с нормированным уровнем шума.