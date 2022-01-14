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Электрический всасывающий измельчитель Stihl SHE-81
5.0
1
17 990 ₽
Воздуходувки
    Электрический всасывающий измельчитель Stihl SHE-81
    Арт. X190450
    5.0
    1
    Электрический всасывающий измельчитель Stihl SHE-81

      Электрический всасывающий измельчитель Stihl SHE-81

      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X190450
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходувное всасывающее устройство Stihl SHE 81 48110110839 подходит как новичкам, так и профессионалам. Служит для уборки больших площадей от листьев и садового мусора. В комплект поставки входит плоская насадка и специальная труба. Аппарат может использоваться в зонах с нормированным уровнем шума.

        Преимущества

        • Электродвигатель - отсутствие вредных выхлопных газов, тихая работа
        • Высокая мощность
        • Бесступенчатая система регулировки частоты вращения
        • Режимы работы: всасывание и измельчение, обдув
        • Вес всего 4.5 кг