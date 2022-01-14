Электрический всасывающий измельчитель Stihl SHE-81
Арт. X190450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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- Воздуходувное всасывающее устройство Stihl SHE 81 48110110839 подходит как новичкам, так и профессионалам. Служит для уборки больших площадей от листьев и садового мусора. В комплект поставки входит плоская насадка и специальная труба. Аппарат может использоваться в зонах с нормированным уровнем шума.
Преимущества
- Электродвигатель - отсутствие вредных выхлопных газов, тихая работа
- Высокая мощность
- Бесступенчатая система регулировки частоты вращения
- Режимы работы: всасывание и измельчение, обдув
- Вес всего 4.5 кг