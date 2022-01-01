Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D

Садовая воздуходувка STIHL BG 86 42410111752 используется для уборки сухих листьев, бытового мусора, мелких веток. Воздушный фильтр HD2 позволяет работать с инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.



Преимущества