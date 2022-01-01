Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D
Арт. X18623158
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|белый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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Антивибрационная система
|Нет
- Садовая воздуходувка STIHL BG 86 42410111752 используется для уборки сухих листьев, бытового мусора, мелких веток. Воздушный фильтр HD2 позволяет работать с инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.
Преимущества
- Высокоэффективная антивибрационная система STIHL
- Двигатель 2-MIX STIHL - уменьшает нагрузку на человека и окружающую среду
- В комплектацию входят защитные очки - безопасность при работе
- Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы
- Воздушный фильтр HD2 - легко чистится, может использоваться на протяжении всего срока службы агрегата при условии стандартной нагрузки
- STIHL ElastoStar - равномерный запуск STIHL BG 86 42410111752 без толчков
- Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации
- Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа