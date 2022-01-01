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Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D
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Воздуходувки
    Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D
    Арт. X18623158
    Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D
    Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D
      Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D
      Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D

      Воздуходувное устройство Stihl BG-86 D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623158

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		белый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Антивибрационная система
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовая воздуходувка STIHL BG 86 42410111752 используется для уборки сухих листьев, бытового мусора, мелких веток. Воздушный фильтр HD2 позволяет работать с инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.

        Преимущества

        • Высокоэффективная антивибрационная система STIHL
        • Двигатель 2-MIX STIHL - уменьшает нагрузку на человека и окружающую среду
        • В комплектацию входят защитные очки - безопасность при работе
        • Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы
        • Воздушный фильтр HD2 - легко чистится, может использоваться на протяжении всего срока службы агрегата при условии стандартной нагрузки
        • STIHL ElastoStar - равномерный запуск STIHL BG 86 42410111752 без толчков
        • Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации
        • Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа